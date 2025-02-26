Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИМЕОНЕ: «Барселона была лучше. Этот дух состязания меня восхищает»
Испания
26 февраля 2025, 08:17 | Обновлено 26 февраля 2025, 08:18
422
0

СИМЕОНЕ: «Барселона была лучше. Этот дух состязания меня восхищает»

Специалист рассказал о первом полуфинальном матче Кубка Испании

26 февраля 2025, 08:17 | Обновлено 26 февраля 2025, 08:18
422
0
СИМЕОНЕ: «Барселона была лучше. Этот дух состязания меня восхищает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после безумного матча своей команды в первом полуфинале Кубка Испании против каталонской «Барселоны» (4:4).

– Как вы переживали такое сумасшествие со скамейки запасных?

Команда, несмотря на некоторые моменты матча, работала честно и уверенно. С большим соревновательным духом. При счете 2:2 они начали загонять нас в угол – мы плохо защищались. Когда счет в матче стал 3:2 «Барселона» была лучше, но я пытался оживить матч путем замен. Этот дух состязания меня восхищает.

– Оцените шансы вашей команды на выход в финал Кубка Испании.

Счет 4:2 был бы слишком трудным для нас, 4:4 – немного развязывает руки. Посмотрим, до второго апреля (именно тогда состоится ответный матч, ред.) еще далеко, есть время подумать.

Ранее свое мнение по поводу безумного матча высказал главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик.

По теме:
ФЛИК: «У Атлетико фантастическая команда, но я разочарован результатом»
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании
Серлот обошел Торреса и Беллингема по интересному показателю против Барсы
Диего Симеоне Кубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Барселона Барселона - Атлетико
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 25 февраля 2025, 12:19 3
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги

«Валенсия» заинтересовала португальского футболиста

Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Бокс | 25 февраля 2025, 10:05 2
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»

Александр указал на лишний вес конголезского боксера

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26.02.2025, 02:20
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Футбол | 26.02.2025, 06:40
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Саудовская Аравия. Аль-Ахли одолел Аль-Кадисию, Аль-Хиляль разбил соперника
Футбол | 26.02.2025, 08:46
Саудовская Аравия. Аль-Ахли одолел Аль-Кадисию, Аль-Хиляль разбил соперника
Саудовская Аравия. Аль-Ахли одолел Аль-Кадисию, Аль-Хиляль разбил соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 15
Бокс
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 13
Футбол
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем