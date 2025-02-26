СИМЕОНЕ: «Барселона была лучше. Этот дух состязания меня восхищает»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после безумного матча своей команды в первом полуфинале Кубка Испании против каталонской «Барселоны» (4:4).

– Как вы переживали такое сумасшествие со скамейки запасных?

Команда, несмотря на некоторые моменты матча, работала честно и уверенно. С большим соревновательным духом. При счете 2:2 они начали загонять нас в угол – мы плохо защищались. Когда счет в матче стал 3:2 «Барселона» была лучше, но я пытался оживить матч путем замен. Этот дух состязания меня восхищает.

– Оцените шансы вашей команды на выход в финал Кубка Испании.

Счет 4:2 был бы слишком трудным для нас, 4:4 – немного развязывает руки. Посмотрим, до второго апреля (именно тогда состоится ответный матч, ред.) еще далеко, есть время подумать.

Ранее свое мнение по поводу безумного матча высказал главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик.