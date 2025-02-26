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Кубок Испании
26 февраля 2025, 05:24 |
26
0

Педри превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов

Испанец отметился забитым мячом в поединке против «Атлетико»

26 февраля 2025, 05:24 |
26
0
Педри превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Хавбек «Барселоны» Педри в матче против «Атлетико» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель голов за прошлый сезон во всех турнирах (5 – 4).

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялась первая встреча 1/2 финала Кубка Испании между командами «Барселона» и «Атлетико Мадрид». Игра завершилась сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в 38 поединках и отметился 11 результативными действиями (5 голов + 6 ассистов). Второй матч между командами состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

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Барселона Атлетико Мадрид статистика Кубок Испании по футболу Барселона - Атлетико Педри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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