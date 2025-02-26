Педри превзошел показатели прошлого сезона по количеству голов

Хавбек «Барселоны» Педри в матче против «Атлетико» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель голов за прошлый сезон во всех турнирах (5 – 4).

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялась первая встреча 1/2 финала Кубка Испании между командами «Барселона» и «Атлетико Мадрид». Игра завершилась сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в 38 поединках и отметился 11 результативными действиями (5 голов + 6 ассистов). Второй матч между командами состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе «Метрополитано».