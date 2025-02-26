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Испания
26 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 26 февраля 2025, 00:53
78
0

ВИДЕО. Безумие в Кубке. Как Атлетико вырвал ничью на 90+3-й уступая 2:4

Левандовски оформил четвертый для Барсы на 74-й, но Льоренте и Серлот принесли ничью

26 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 26 февраля 2025, 00:53
78
0
ВИДЕО. Безумие в Кубке. Как Атлетико вырвал ничью на 90+3-й уступая 2:4
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля Барселона и Атлетико устроили шоу в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, сыграв вничью со счетом 4:4.

После первого тайма каталонцы побеждали 3:2. Сине-гранатовые уступали 0:2 после шести стартовых минут, но сумели вернуться и выйти вперед еще до окончания первой половины встречи.

На 74-й Роберт Левандовски забил четвертый для Барсы и, казалось, обеспечил победу. Но гости уже на 84-й оформили третий усилиями Маркоса Льоренте, а на 90+3-й Александер Серлот вырвал ничью, установив окончательный счет в противостоянии.

Ответный поединок между Барселоной и Атлетико состоится 4 апреля в Мадриде на стадионе Метрополитано.

ГОЛ! 4:2 Левандовски, 74 мин.

ГОЛ! 4:3 Льоренте, 84 мин.

ГОЛ! 4:4 Серлот, 90+3 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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