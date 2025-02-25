Фенербахче под руководством Моуриньо не проигрывает 16 матчей подряд

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо увеличил свою беспроигрышную серию до 16 матчей во всех соревнованиях (11 побед, 5 ничьих).

24 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Турции между командами «Галатасарай» и «Фенербахче». Поединок завершился нулевой ничьей (0:0).

Последнее поражение подопечные Моуриньо потерпели 11 декабря 2024 года в Лиге Европы от «Атлетика» (0:2).

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице (18 побед, 4 ничьи, 2 поражения), уступая лишь «Галатасараю», который лидирует в чемпионате (20 побед, 4 ничьи, 0 поражений).