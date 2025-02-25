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Турция
25 февраля 2025, 21:07 |
449
0

Фенербахче под руководством Моуриньо не проигрывает 16 матчей подряд

Последний поединок в чемпионате закончился ничьей

25 февраля 2025, 21:07 |
449
0
Фенербахче под руководством Моуриньо не проигрывает 16 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо увеличил свою беспроигрышную серию до 16 матчей во всех соревнованиях (11 побед, 5 ничьих).

24 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Турции между командами «Галатасарай» и «Фенербахче». Поединок завершился нулевой ничьей (0:0).

Последнее поражение подопечные Моуриньо потерпели 11 декабря 2024 года в Лиге Европы от «Атлетика» (0:2).

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице (18 побед, 4 ничьи, 2 поражения), уступая лишь «Галатасараю», который лидирует в чемпионате (20 побед, 4 ничьи, 0 поражений).

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Галатасарай Фенербахче Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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