Фенербахче под руководством Моуриньо не проигрывает 16 матчей подряд
Последний поединок в чемпионате закончился ничьей
«Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо увеличил свою беспроигрышную серию до 16 матчей во всех соревнованиях (11 побед, 5 ничьих).
24 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Турции между командами «Галатасарай» и «Фенербахче». Поединок завершился нулевой ничьей (0:0).
Последнее поражение подопечные Моуриньо потерпели 11 декабря 2024 года в Лиге Европы от «Атлетика» (0:2).
В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице (18 побед, 4 ничьи, 2 поражения), уступая лишь «Галатасараю», который лидирует в чемпионате (20 побед, 4 ничьи, 0 поражений).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горожане» готовы расстаться с Де Брюйне
Так выглядит красота и стиль в одном флаконе