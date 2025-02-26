Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?

Пини Захави, агент именитого Неймара, выступающего за «Сантос», пытается убедить руководство каталонской «Барселоны» подписать своего клиента летом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент футболиста намекает руководству испанского клуба на то, что игрока может прийти в клуб в качестве свободного агента, а также серьезно снизить свои зарплатные требования.

Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не хочет видеть Неймара в команде.

Ранее сообщалось о том, что Неймар отреагировал на безумный матч «Сантоса», где он устроил шоу.