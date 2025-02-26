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  4. Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?
Испания
26 февраля 2025, 09:50 | Обновлено 26 февраля 2025, 09:51
146
0

Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?

Главный тренер испанского гранда не горит желанием видеть бразильца в клубе

26 февраля 2025, 09:50 | Обновлено 26 февраля 2025, 09:51
146
0
Пини Захави пытается вернуть Неймара в Барселону. Как реагирует Флик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Пини Захави, агент именитого Неймара, выступающего за «Сантос», пытается убедить руководство каталонской «Барселоны» подписать своего клиента летом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент футболиста намекает руководству испанского клуба на то, что игрока может прийти в клуб в качестве свободного агента, а также серьезно снизить свои зарплатные требования.

Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не хочет видеть Неймара в команде.

Ранее сообщалось о том, что Неймар отреагировал на безумный матч «Сантоса», где он устроил шоу.

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Неймар Барселона Сантос Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу Пини Захави
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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