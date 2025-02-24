ФОТО. Неймар отреагировал на безумный матч Сантоса, где он устроил шоу

Бразильский вингер Сантоса Неймар лаконично прокомментировал победу своей команды в чемпионате Бразилии, где он отметился «сухим письмом» и отдал две результативные передачи.

Бразилец опубликовал сообщение в Instagram, где лаконично написал: «Моя величайшая радость – играть в футбол», прикрепив несколько фото из победного матча.

Неймар провел шестой матч в футболке Сантоса по возвращении в Бразилию. На его счету два гола и три голевых.

Сантос вышел в четвертьфинал лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), заняв первое место в группе В с 18 очками. За выход в полуфинал Неймар и компания сыграют против Брагантино, ставшего вторым в этом же квартете с 17 пунктами.