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  4. ФОТО. Неймар отреагировал на безумный матч Сантоса, где он устроил шоу
Бразилия
24 февраля 2025, 09:17 |
326
0

ФОТО. Неймар отреагировал на безумный матч Сантоса, где он устроил шоу

Бразилец опубликовал пост в Instagram

24 февраля 2025, 09:17 |
326
0
ФОТО. Неймар отреагировал на безумный матч Сантоса, где он устроил шоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Сантоса Неймар лаконично прокомментировал победу своей команды в чемпионате Бразилии, где он отметился «сухим письмом» и отдал две результативные передачи.

Бразилец опубликовал сообщение в Instagram, где лаконично написал: «Моя величайшая радость – играть в футбол», прикрепив несколько фото из победного матча.

Неймар провел шестой матч в футболке Сантоса по возвращении в Бразилию. На его счету два гола и три голевых.

Сантос вышел в четвертьфинал лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), заняв первое место в группе В с 18 очками. За выход в полуфинал Неймар и компания сыграют против Брагантино, ставшего вторым в этом же квартете с 17 пунктами.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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