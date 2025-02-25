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Испания
25 февраля 2025, 19:34 |
1430
1

Флорентино Перес определился с первыми двумя летними трансферами Реала

Нико Пас и Мигель Гутьеррес присоединятся к испанскому гранду

25 февраля 2025, 19:34 |
1430
1
Флорентино Перес определился с первыми двумя летними трансферами Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В мадридском «Реале» определились с первыми двумя летними трансферами, сообщает Cadena SER.

По информации источника, ими станут испанский фуллбэк «Жироны» Мигель Гутьеррес и аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас. Оба футболиста являются воспитанниками мадридского гранда, а их контрактах прописаны отступные, которые доступны только «сливочным».

Руководство мадридского клуба во главе с Флорентино Пересом приняло решение о покупке этих двух футболистов в клуб летом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет подписать основного игрока «ПСЖ».

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Даниил Кирияка Источник: Cadena Ser
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Комментарии 1
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Mark4854590
Реал мудро укладає контракти, включаючи право викупу. Того ж Паса влітку хоче придбати Інтер. Та й ще є інші претенденти
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