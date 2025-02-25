Флорентино Перес определился с первыми двумя летними трансферами Реала

В мадридском «Реале» определились с первыми двумя летними трансферами, сообщает Cadena SER.

По информации источника, ими станут испанский фуллбэк «Жироны» Мигель Гутьеррес и аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас. Оба футболиста являются воспитанниками мадридского гранда, а их контрактах прописаны отступные, которые доступны только «сливочным».

Руководство мадридского клуба во главе с Флорентино Пересом приняло решение о покупке этих двух футболистов в клуб летом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет подписать основного игрока «ПСЖ».