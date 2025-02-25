Реал хочет подписать основного игрока ПСЖ. Он провел в клубе меньше года

Мадридский «Реал» интересуется эквадорским центральным защитником французского «Пари Сен-Жермен» Уильяном Пачо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 23-летний футболист благодаря своей уверенной игре в составе парижан стал одним из основных вариантов королевского клуба для усиления центра обороны.

Напомним, Вильян Пачо перешел в «ПСЖ» из «Айнтрахта» летом 2024 года за 40 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Уильян Пачо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич решил остаться в мадридском «Реале».