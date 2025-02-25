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Испания
25 февраля 2025, 15:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 15:20
644
0

Реал хочет подписать основного игрока ПСЖ. Он провел в клубе меньше года

Уильян Пачо может сменить классную прописку

25 февраля 2025, 15:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 15:20
644
0
Реал хочет подписать основного игрока ПСЖ. Он провел в клубе меньше года
Getty Images/Global Images Ukraine. Уильян Пачо

Мадридский «Реал» интересуется эквадорским центральным защитником французского «Пари Сен-Жермен» Уильяном Пачо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 23-летний футболист благодаря своей уверенной игре в составе парижан стал одним из основных вариантов королевского клуба для усиления центра обороны.

Напомним, Вильян Пачо перешел в «ПСЖ» из «Айнтрахта» летом 2024 года за 40 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Уильян Пачо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич решил остаться в мадридском «Реале».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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