Отличная игра. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Раедом
Украинский голкипер совершил 6 сейвов
Во вторник, 25 февраля. состоялся матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Шабабом».
Встречу принимал Стадиона Бурайда в Бурайде.
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Гости добыли победу со счетом 2:1
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, сделал 6 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.3 балла. Лучшим игроком матча был признан Кристиан Гуанка. На его счету 2 забитых мяча и оценка 8.7.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» в гостях одолел «Аль-Раед».
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