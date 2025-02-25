Отличная игра. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Раедом

Во вторник, 25 февраля. состоялся матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Стадиона Бурайда в Бурайде.

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Гости добыли победу со счетом 2:1

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, сделал 6 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.3 балла. Лучшим игроком матча был признан Кристиан Гуанка. На его счету 2 забитых мяча и оценка 8.7.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» в гостях одолел «Аль-Раед».