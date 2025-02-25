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Саудовская Аравия
25 февраля 2025, 18:48 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:51
506
0

Отличная игра. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Раедом

Украинский голкипер совершил 6 сейвов

25 февраля 2025, 18:48 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:51
506
0
Отличная игра. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Раедом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Во вторник, 25 февраля. состоялся матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Стадиона Бурайда в Бурайде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 2:1

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, сделал 6 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.3 балла. Лучшим игроком матча был признан Кристиан Гуанка. На его счету 2 забитых мяча и оценка 8.7.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» в гостях одолел «Аль-Раед».

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Аль-Шабаб Георгий Бущан Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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