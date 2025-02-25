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Португалия
25 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:49
1345
1

Тренер Бенфики рассказал, может ли Трубин потерять место первого вратаря

Лаже не видит проблем во вратарской линии

25 февраля 2025, 18:11 | Обновлено 25 февраля 2025, 18:49
1345
1
Тренер Бенфики рассказал, может ли Трубин потерять место первого вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Тренер Бенфики Бруну Лаже высказался о вратарской ситуации, где украинский кипер Анатолий Трубин получил отдых после ряда ошибок в последних матчах.

«Каждый из наших вратарей может стать первым номером. И каждый должен этого хотеть. Самуэль Суареш получил шанс в чемпионате, получит шанс сыграть в кубке Португалии. Он действует так, как мы ожидаем от него».

«У нас три прекрасных вратаря, и все нас устраивают. И любые проблемы нужно решать вместе», – сказал Лаже.

В минувшем туре чемпионата Португалии Трубина в воротах заменил Суареш, который выйдет и на завтрашний матч Кубка Португалии против Спортинга.

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Бруну Лаже Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: Record.pt
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Mark4854590
Помилки трапляються у всіх футболістів. Просто у голкіперів вони помітніші і мають більший вплив на результат
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