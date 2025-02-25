Тренер Бенфики рассказал, может ли Трубин потерять место первого вратаря

Тренер Бенфики Бруну Лаже высказался о вратарской ситуации, где украинский кипер Анатолий Трубин получил отдых после ряда ошибок в последних матчах.

«Каждый из наших вратарей может стать первым номером. И каждый должен этого хотеть. Самуэль Суареш получил шанс в чемпионате, получит шанс сыграть в кубке Португалии. Он действует так, как мы ожидаем от него».

«У нас три прекрасных вратаря, и все нас устраивают. И любые проблемы нужно решать вместе», – сказал Лаже.

В минувшем туре чемпионата Португалии Трубина в воротах заменил Суареш, который выйдет и на завтрашний матч Кубка Португалии против Спортинга.