Анчелотти указал на дверь игроку Реала
Хесус Вальехо летом покинет мадридский клуб
Мадридский «Реал» летом 2025 года распрощается с центрбеком.
По информации испанских СМИ, мадридский клуб покинет испанский защитник Хесус Вальехо, который никогда не пользовался доверием главного тренера Карло Анчелотти. Наставник «Реала» уже сообщил футболисту, что его время в клубе подходит к концу. Вальехо и его агенты уже занялись поисками нового клуба.
Вальехо в этом сезоне практически не играет – он вышел на поле в Ла Лиге только в одном матче.
Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».
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