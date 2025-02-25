18-летний украинский вингер подписал контракт с чешским клубом

Украинский вингер Дмитрий Артимович подписал первый профессиональный контракт с чешским клубом «Динамо Ческе-Будеевице». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Дмитрий присоединился к клубу в феврале прошлого года и быстро зарекомендовал себя среди лидеров нашей команды U-19. У него есть сильные стороны в игре, и мы видим в нем потенциал, чтобы в будущем полностью закрепиться в первой команде. Поэтому мы рады, что он согласился подписать контракт», – прокомментировал спортивный директор Михал Ракован.

18-летний футболист перебрался в Чехию в феврале 2024 года из львовских «Карпат», сыграл 12 матчей за «Динамо Ческе-Будеевице» U-19 и забил четыре гола. В текущем сезоне Артимович провел в составе U-19 15 поединков, на его счету три взятия ворот и восемь результативных передач.

Во время зимних тренировочных сборов украинец тренировался с первой командой и даже сыграл в одном из товарищеских матчей. «Динамо Ческе-Будеевице» занимает 16-е (последнее) место в чемпионате Чехии, набрав четыре балла после 23-х сыгранных матчей.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в «Металлисте 1925».