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25 февраля 2025, 13:31 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:33
425
0

18-летний украинский вингер подписал контракт с чешским клубом

Дмитрий Артимович будет выступать за «Динамо Ческе-Будеевице»

25 февраля 2025, 13:31 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:33
425
0
18-летний украинский вингер подписал контракт с чешским клубом
ФК Динамо Ческе-Будеевице. Дмитрий Артимович

Украинский вингер Дмитрий Артимович подписал первый профессиональный контракт с чешским клубом «Динамо Ческе-Будеевице». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Дмитрий присоединился к клубу в феврале прошлого года и быстро зарекомендовал себя среди лидеров нашей команды U-19. У него есть сильные стороны в игре, и мы видим в нем потенциал, чтобы в будущем полностью закрепиться в первой команде. Поэтому мы рады, что он согласился подписать контракт», – прокомментировал спортивный директор Михал Ракован.

18-летний футболист перебрался в Чехию в феврале 2024 года из львовских «Карпат», сыграл 12 матчей за «Динамо Ческе-Будеевице» U-19 и забил четыре гола. В текущем сезоне Артимович провел в составе U-19 15 поединков, на его счету три взятия ворот и восемь результативных передач.

Во время зимних тренировочных сборов украинец тренировался с первой командой и даже сыграл в одном из товарищеских матчей. «Динамо Ческе-Будеевице» занимает 16-е (последнее) место в чемпионате Чехии, набрав четыре балла после 23-х сыгранных матчей.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в «Металлисте 1925».

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Николай Титюк Источник
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