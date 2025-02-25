В Александрии отреагировали на слухи о скандале вокруг Безерры

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько ответил на слухи о ситуации вокруг бразильского вингера Хуана Безерры, который мог покинуть команду зимой.

- Действительно ли Безерра отказывался возвращаться в команду, опоздал на собрание, а агенты якобы шантажировали клуб?

– Не было супер обострений. Там больше проблемы бытового характера. К примеру, его жену пугали частые отключения света. Они хотели апартаменты лучшего уровня, с чем мы сразу согласились помочь.

И на этом фоне агенты хотели выторговать клаусулу, которая не была прописана в контракте. Хотели знать точную сумму, за которую мы будем его отпускать, например летом. Как вы понимаете, никто точную сумму назвать не может, потому что игрок стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Условно кто хочет заплатить 3 миллиона – а мы скажем миллион?

Поэтому после n-ных диалогов все пришли к пониманию, что выторговать клаусулу из-за исчезновения света – не получится. Они сопоставили все за и против, чем ему это может угрожать, если полностью саботировать приезд в команду – и прилетели.

Факт опоздания на собрание на 2 дня – да, он есть. Но там немаловажный фактор, что у него параллельно истек срок действия его загранпаспорта. Получение нового было вплотную к поездке, а в Бразилии процесс задержался как раз на два дня. Друг на друга наложилось. Я видел выпуск г-на Игоря – информация правдивая, но ничего критически не было. Шантажа, угрозы – этого не было. Просто обычный диалог – «мы хотели бы так», «а мы бы хотели так», все.

– То есть прямо сейчас никаких проблем с Безеррой нет?

– Если коротко, то отношения в порядке. Мы дали новые апартаменты, подходящие его жене. Поставили большие EcoFlow в квартиру. Все его нужды закрыли. Теперь в его квартире свет не выключается вообще, потому что сразу бесперебойник срабатывает. Еще базовые моменты поправили – интернет, например. Просто мелочи, по которым они сначала молчали, но во время пребывания в Бразилии сообщили нам. И мы это сразу решили, на этом все. Сейчас все окей, – сказал Телько.