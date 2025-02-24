ВИДЕО. Фанаты Фенербахче бросали фаеры в болельщиков Галатасарая

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 25-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Фенербахче».

Встречу принимал Рамс Парк в Стамбуле.

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Во время матча фанаты «Фенербахче» бросали фаеры в болельщиков «Галатасарая», сектор которых располагался над гостевым сектором.

Чемпионат Турции. 25-й тур

Галатасарай – Фенербахче – 0:0