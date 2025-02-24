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  4. ВИДЕО. Фанаты Фенербахче бросали фаеры в болельщиков Галатасарая
Турция
24 февраля 2025, 22:47 |
144
0

ВИДЕО. Фанаты Фенербахче бросали фаеры в болельщиков Галатасарая

Неадекватное поведение болельщиков во время межконтинентального дерби

24 февраля 2025, 22:47 |
144
0
ВИДЕО. Фанаты Фенербахче бросали фаеры в болельщиков Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамс Парк

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 25-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Фенербахче».

Встречу принимал Рамс Парк в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время матча фанаты «Фенербахче» бросали фаеры в болельщиков «Галатасарая», сектор которых располагался над гостевым сектором.

Чемпионат Турции. 25-й тур

Галатасарай – Фенербахче – 0:0

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Галатасарай Фенербахче Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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