ВИДЕО. Фанаты Фенербахче бросали фаеры в болельщиков Галатасарая
Неадекватное поведение болельщиков во время межконтинентального дерби
В понедельник, 24 февраля, проходил матч 25-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Фенербахче».
Встречу принимал Рамс Парк в Стамбуле.
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Во время матча фанаты «Фенербахче» бросали фаеры в болельщиков «Галатасарая», сектор которых располагался над гостевым сектором.
Чемпионат Турции. 25-й тур
Галатасарай – Фенербахче – 0:0
Fenerbahçe at Galatasaray tonight 🇹🇷👀 pic.twitter.com/y62Zxxp5up— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 24, 2025
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