Италия24 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:39
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ВИДЕО. Отрыв увеличен. Шомуродов забил в ворота Монцы
Команда Клаудио Раньери увеличила преимущество в счете
24 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:39
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В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.
На 32-й минуте матча нападающий хозяев Эльдор Шомуродов увеличил преимущество своей команды в счете. Счет на табло – 2:0.
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