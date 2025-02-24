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  4. ПЕРВАК – о матче с Шахтером: «Мы держали интригу почти до конца»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 22:28 |
124
0

ПЕРВАК – о матче с Шахтером: «Мы держали интригу почти до конца»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал матч УПЛ с «горняками»

24 февраля 2025, 22:28 |
124
0
ПЕРВАК – о матче с Шахтером: «Мы держали интригу почти до конца»
УПЛ. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился впечатлениями от матча 18-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1):

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины за возможность выходить на футбольное поле и тренироваться. Относительно матча: мы понимали, с кем играем, и знали уровень мастерства «Шахтера». Выбрали игру от обороны, ведь раскрываться, конечно, можно, но считаю, что это непрофессионально–- никто не хочет получить разгром и ехать домой. Кое-что в контратаках получалось, кое-что – нет. Есть над чем работать.

– На самом деле это была очень достойная игра против такой команды, как «Шахтер». Но есть ли какие-то аспекты, которыми вы недовольны? Также вопрос по заменам: почему вы начали их применять так поздно?
– Компонентами нашей игры были организация и дисциплина. Кое-что не получалось, в частности переход из обороны в атаку, но футболисты «Шахтера» знали нас и, уверен, просматривали наши матчи на сборах, так же как и мы их. Мы смотрели игру с РФШ, где команда раскрывалась, быстро пропускала и фактически завершала. Зато мы держали интригу почти до конца. По заменам: да, возможно, я ошибся, не отказываюсь от этого. Вероятно, их стоило сделать чуть раньше, но мы видели, что ребята правильно двигаются. Здесь ситуация 50 на 50, была ли это тренерская ошибка? Это скорее риторический вопрос.

– Трансферное окно еще продолжается, поэтому стоит ли ожидать новых подписаний? И что можете сказать о новичках клуба? Они адаптировались?
– Новички должны адаптироваться в боевых условиях - от игры к игре. Трансферный период еще продолжается, и мы не отбрасываем никаких возможностей, ведем переговоры с агентами. Все зависит от того, какого футболиста нам предложат.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Шахтер - Левый Берег Виталий Первак
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
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