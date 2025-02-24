Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах превзошел лучший сезон Азара по количеству ассистов в Премьер-лиге
Англия
24 февраля 2025, 21:49 |
291
0

Салах превзошел лучший сезон Азара по количеству ассистов в Премьер-лиге

Произошло это в поединке «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

24 февраля 2025, 21:49 |
291
0
Салах превзошел лучший сезон Азара по количеству ассистов в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах во встрече против «Манчестер Сити» отдал свою 16-ю результативную передачу в нынешнем сезоне АПЛ и превзошел показатель лучшего сезона Эдена Азара (2018/19) по количеству ассистов (16 против 15).

23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

В текущей кампании Премьер-лиги Салах в 27 поединках оформил 41 результативное действие (25 голов, 16 ассистов). «Мерсисайдцы» занимают первую строчку в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

По теме:
Салах обошел Джеррарда по количеству голевых действий против Ман Сити в АПЛ
Брентфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити Эден Азар
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24 февраля 2025, 18:40 6
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 

Артемом заинтересовался «Интер»

Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Футбол | 24 февраля 2025, 13:15 10
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»

Президент киевского «Динамо» высказался о ситуации Константина Вивчаренко

«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 24.02.2025, 09:55
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24.02.2025, 20:31
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Футбол | 24.02.2025, 09:59
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
23.02.2025, 06:23 4
Футбол
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 82
Футбол
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем