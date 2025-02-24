Салах превзошел лучший сезон Азара по количеству ассистов в Премьер-лиге
Произошло это в поединке «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах во встрече против «Манчестер Сити» отдал свою 16-ю результативную передачу в нынешнем сезоне АПЛ и превзошел показатель лучшего сезона Эдена Азара (2018/19) по количеству ассистов (16 против 15).
23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.
В текущей кампании Премьер-лиги Салах в 27 поединках оформил 41 результативное действие (25 голов, 16 ассистов). «Мерсисайдцы» занимают первую строчку в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
PL assists:— StatMuse FC (@statmusefc) February 23, 2025
16 — Mo Salah 32 year-old season
15 — Hazard personal best season pic.twitter.com/p9QC0xe4wA
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