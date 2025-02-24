Салах превзошел лучший сезон Азара по количеству ассистов в Премьер-лиге

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах во встрече против «Манчестер Сити» отдал свою 16-ю результативную передачу в нынешнем сезоне АПЛ и превзошел показатель лучшего сезона Эдена Азара (2018/19) по количеству ассистов (16 против 15).

23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

В текущей кампании Премьер-лиги Салах в 27 поединках оформил 41 результативное действие (25 голов, 16 ассистов). «Мерсисайдцы» занимают первую строчку в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).