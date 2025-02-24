Без Довбика. Известны стартовые составы на матч Рома – Монца

В понедельник, 24 февраля, пройдет матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Монца»: