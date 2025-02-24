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Италия
24 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:06
588
0

Без Довбика. Известны стартовые составы на матч Рома – Монца

Матч 26-го тура Серии А начнется в 21:45 по киевскому времени

24 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:06
588
0
Без Довбика. Известны стартовые составы на матч Рома – Монца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В понедельник, 24 февраля, пройдет матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.

Стартовые составы на матч «Рома» «Монца»:

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Рома Рим Артем Довбик Монца стартовые составы Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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