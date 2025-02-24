Италия24 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:06
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Без Довбика. Известны стартовые составы на матч Рома – Монца
Матч 26-го тура Серии А начнется в 21:45 по киевскому времени
24 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:06
588
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В понедельник, 24 февраля, пройдет матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».
Встречу примет Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.
Стартовые составы на матч «Рома» – «Монца»:
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