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  4. Тренер сборной Бельгии решил, сыграет ли Куртуа против Украины
Лига наций
24 февраля 2025, 20:15 |
1549
1

Тренер сборной Бельгии решил, сыграет ли Куртуа против Украины

Тибо вернется в состав «красных дьяволов»

24 февраля 2025, 20:15 |
1549
1
Тренер сборной Бельгии решил, сыграет ли Куртуа против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в расположение национальной сборной Бельгии. Голкипер отказывался от игр за сборную Бельгии, когда ее возглавлял Доменико Тедеско.

Новоиспеченный наставник Бельгии Руди Гарсия уже принял решение относительно Куртуа – звездный голкипер возвращается в состав «красных дьяволов» и сыграет против сборной Украины в плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе А.

Последний раз Куртуа играл за сборную Бельгии еще в 2023 году и отказался ехать на последнее Евро.

Сборная Бельгии сыграет против Украины 20 марта, ответный матч состоится через три дня.

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Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Руди Гарсия
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Mark4854590
До матчів трохи менше місяця. Куртуа ще може встигнути травмуватись
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