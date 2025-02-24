Тренер сборной Бельгии решил, сыграет ли Куртуа против Украины
Тибо вернется в состав «красных дьяволов»
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в расположение национальной сборной Бельгии. Голкипер отказывался от игр за сборную Бельгии, когда ее возглавлял Доменико Тедеско.
Новоиспеченный наставник Бельгии Руди Гарсия уже принял решение относительно Куртуа – звездный голкипер возвращается в состав «красных дьяволов» и сыграет против сборной Украины в плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе А.
Последний раз Куртуа играл за сборную Бельгии еще в 2023 году и отказался ехать на последнее Евро.
Сборная Бельгии сыграет против Украины 20 марта, ответный матч состоится через три дня.
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