«Я был уверен в своих силах». Голкипер Оболони – о дебюте в УПЛ

В матче 18-го тура «Оболонь» – «Ворскла» ворота киевского клуба защищал 18-летний голкипер Денис Марченко. Для футболиста этот матч стал первым в УПЛ. Марченко не попустил, а «Оболонь» одержала победу благодаря голу Сергея Суханова с пенальти. Денис Марченко поделился впечатлениями от матча.

– Поздравляю с победой и таким матчем. Для вас неожиданный выход, но вы очень достойно себя проявили. Расскажите о своих эмоциях, переживаниях.

– Спасибо, что поздравили. Конечно, я не ожидал. Только узнал за два дня до начала матча, что я буду играть. Честно переживал, но не сильно. Я был уверен в своих силах. Спасибо моим партнерам, что меня всегда поддерживали. И что так вышло, что мы победили. Это очень хорошо, это нам очень поможет.

– Весьма активно «Ворскла» шла на ворота «Оболони», атаковала. Какие моменты были для вас самые сложные?

– Не знаю, я так сильно не думал об этом. Были удары, но с ними справился хорошо, отразил. Не знаю, что сказать. Эмоции сейчас переполняют. Мы победили, дебютный матч.

– Сергей Шищенко имел с вами персональный разговор, чтобы снять ваше волнение?

– Да, он говорил, чтобы я играл, как я играл на сборах. И все будет хорошо, и так вышло, что я играл как на сборах. Играл уверенно, я думаю. И спасибо, что победили, спасибо партнерам. Спасибо Суханову, что забил. Не знаю, что еще сказать. Пока еще нужно немного отойти от игры.

– Знаете, что вы один из самых молодых голкиперов, игравших в УПЛ? Какие эмоции на этот счет? Знали ли вообще?

– Нет, я об этом не знаю, об этом даже не думал. Мне это было неинтересно. Главное, что я вышел. Неважно когда, неважно, сколько мне лет. Я готов был играть, и я думаю, это показал сегодня.