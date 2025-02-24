Факундо БАТИСТА: «Впервые играю при очень низких температурах»

Форвард «Полесья» Факундо Батиста сыграл свой первый официальный матч за украинский клуб. В поединке 18-го тура УПЛ с «Ингульцом» уругвайский футболист отметился голом, который принес «Полесью» победу. Игрок поделился впечатлениями о матче и об украинской зиме.

– Поздравляем с забитым голом. Я думаю, о таком дебюте мечтает каждый футболист.

– Да, я очень счастлив, очень рад, очень взволнован. Это дебютный гол за команду. Испытываю целый спектр эмоций. Но прежде я очень счастлив, потому что команда выиграла, а это самое главное, а уже потом радуюсь за свой гол.

– Поделись впечатлениями, как тебе украинский футбол изнутри?

– Очень хороший уровень, очень сильный. Сначала, УПЛ не казалась такой сильной. Но сыграв – имею другие впечатления. Нужно быть очень сконцентрированным и спокойным, понемногу я приспосабливаюсь.

– Некомфортно низкая очевидно для тебя температура, как тебе в этом плане игралось?

– Я впервые играю при очень низких температурах, но тренировки на базе помогли мне постепенно адаптироваться к климату. Думаю, что с каждым матчем буду чувствовать себя лучше.

– То есть в следующем матче будет еще один гол, может ли дубль?

– Самое главное для меня, чтобы выиграла команда. А потом уже забить гол или два.