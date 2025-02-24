Успел проявить себя? Известна оценка Коваленко в матче против Аталанты

23 февраля, в воскресенье, было проведено четыре поединка 26-го тура Серии А.

В одном из матча «Эмполи» на своем стадионе принимал «Аталанту», которая является одним из лидеров чемпионата.

Гости не оставили шансов хозяевам и устроили тотальный разгром над соперником – 5:0.

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На 83-й минуте футбольного противостояния на поле появился украинский игрок «Эмполи» Виктор Коваленко, который недавно вернулся в клуб. Полузащитнику не удалось повлиять на результат, поэтому эксперты WhoScored оценили его игру в 6.2 балла.

Самый высокую оценку в матче получил Адемола Лукман – 9.4. Форвард признан игроком встречи, поскольку он стал автором дубля. А вот худшим игроком матча аналитики выбрали защитника хозяев Сабу Гогличидзе – 4.5 балла.

Оцінки матча «Эмполи» – «Аталанта» от WhoScored