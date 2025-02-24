Успел проявить себя? Известна оценка Коваленко в матче против Аталанты
Украинец вышел на 83-й минуте встречи
23 февраля, в воскресенье, было проведено четыре поединка 26-го тура Серии А.
В одном из матча «Эмполи» на своем стадионе принимал «Аталанту», которая является одним из лидеров чемпионата.
Гости не оставили шансов хозяевам и устроили тотальный разгром над соперником – 5:0.
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На 83-й минуте футбольного противостояния на поле появился украинский игрок «Эмполи» Виктор Коваленко, который недавно вернулся в клуб. Полузащитнику не удалось повлиять на результат, поэтому эксперты WhoScored оценили его игру в 6.2 балла.
Самый высокую оценку в матче получил Адемола Лукман – 9.4. Форвард признан игроком встречи, поскольку он стал автором дубля. А вот худшим игроком матча аналитики выбрали защитника хозяев Сабу Гогличидзе – 4.5 балла.
Оцінки матча «Эмполи» – «Аталанта» от WhoScored
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Матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начался в 18:30 по киевскому времени
Главные новости за 23 февраля на Sport.ua
Віктор Коваленко за 7 хвилин отримав від Who scored оцінку вище ніж Андрій Ярмоленко за 70 хвилин гри доволі пристойної проти Карпат.
А Кабаєв заробив таку оцінку від спорт.юа, що в Емполі , які 0-5 програли всього один гравець отримав От такі оцінки