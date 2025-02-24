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Италия
24 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:30
734
2

Успел проявить себя? Известна оценка Коваленко в матче против Аталанты

Украинец вышел на 83-й минуте встречи

24 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:30
734
2
Успел проявить себя? Известна оценка Коваленко в матче против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

23 февраля, в воскресенье, было проведено четыре поединка 26-го тура Серии А.

В одном из матча «Эмполи» на своем стадионе принимал «Аталанту», которая является одним из лидеров чемпионата.

Гости не оставили шансов хозяевам и устроили тотальный разгром над соперником – 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 83-й минуте футбольного противостояния на поле появился украинский игрок «Эмполи» Виктор Коваленко, который недавно вернулся в клуб. Полузащитнику не удалось повлиять на результат, поэтому эксперты WhoScored оценили его игру в 6.2 балла.

Самый высокую оценку в матче получил Адемола Лукман – 9.4. Форвард признан игроком встречи, поскольку он стал автором дубля. А вот худшим игроком матча аналитики выбрали защитника хозяев Сабу Гогличидзе – 4.5 балла.

Оцінки матча «Эмполи» – «Аталанта» от WhoScored

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Серия A Эмполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко оценки WhoScored Адемола Лукман
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Перець
дайте більше часу легенда все порішає
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avk2307
Про оцінки від спорт.юа та Whoscored.
Віктор Коваленко за 7 хвилин  отримав від Who scored оцінку вище ніж Андрій Ярмоленко за 70 хвилин гри доволі пристойної проти Карпат.
А Кабаєв заробив таку оцінку від спорт.юа, що в Емполі , які 0-5 програли всього один гравець отримав    От такі оцінки
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