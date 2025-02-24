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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 12:14 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:18
372
0

Известно, где будет играть 15-летний Доник, которого ЛНЗ подписал зимой

Мирослав продолжит играть за команды академии

24 февраля 2025, 12:14 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:18
372
0
Известно, где будет играть 15-летний Доник, которого ЛНЗ подписал зимой
ФК ЛНЗ. Мирослав Доник

В зимнее трансферное окно черкасский ЛНЗ довольно неожиданно объявил о подписании контракта с юным 15-летним полузащитником Мирославом Доником, который является воспитанником местной академии.

Как стало известно Sport.ua, Мирослав пока не будет вовлекаться в тренировочный процесс первой команды «фиолетовых». Полузащитник продолжит играть в команду академии ЛНЗ на чемпионате ДЮФЛУ, где Роман Григорчук сможет следить за развитием футболиста.

По официальным данным, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт в карьере игрока.

Ранее сам Роман Григорчук прокомментировал перспективы Мирослава Доника в первой команде ЛНЗ.

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Мирослав Доник Украинская Премьер-лига ДЮФЛУ ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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