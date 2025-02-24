Известно, где будет играть 15-летний Доник, которого ЛНЗ подписал зимой

В зимнее трансферное окно черкасский ЛНЗ довольно неожиданно объявил о подписании контракта с юным 15-летним полузащитником Мирославом Доником, который является воспитанником местной академии.

Как стало известно Sport.ua, Мирослав пока не будет вовлекаться в тренировочный процесс первой команды «фиолетовых». Полузащитник продолжит играть в команду академии ЛНЗ на чемпионате ДЮФЛУ, где Роман Григорчук сможет следить за развитием футболиста.

По официальным данным, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца 2027 года. Это первый профессиональный контракт в карьере игрока.

Ранее сам Роман Григорчук прокомментировал перспективы Мирослава Доника в первой команде ЛНЗ.