ФОТО. Хватило двух слов. Ванат лаконично ответил Милевскому

Форвард «Динамо» Владислав Ванат лаконично ответил Артему Милевскому, который отреагировал на гол форварда в ворота львовских «Карпат» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Спасибо, Мастер», – написал Ванат на своей странице в Instagram.

Артём Милевский продолжает вызывающе обращаться к Владиславу Ванату при любой возможности. Все началось из-за неудавшейся шутки Владислава, завирусившейся в социальных сетях.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.