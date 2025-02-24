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  4. ФОТО. Хватило двух слов. Ванат лаконично ответил Милевскому
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 11:58 |
1770
1

ФОТО. Хватило двух слов. Ванат лаконично ответил Милевскому

Владислав Ванат поблагодарил легендарного форварда

24 февраля 2025, 11:58 |
1770
1
ФОТО. Хватило двух слов. Ванат лаконично ответил Милевскому
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат лаконично ответил Артему Милевскому, который отреагировал на гол форварда в ворота львовских «Карпат» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Спасибо, Мастер», – написал Ванат на своей странице в Instagram.

Артём Милевский продолжает вызывающе обращаться к Владиславу Ванату при любой возможности. Все началось из-за неудавшейся шутки Владислава, завирусившейся в социальных сетях.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

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Владислав Ванат Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Карпаты Львов Динамо - Карпаты
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Владислав Рейский
Не ну если в корень зрить, то бухарь и правда скилом выше и мастер по сравнению с ванатом) 
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