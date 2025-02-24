ФОТО. Хватило двух слов. Ванат лаконично ответил Милевскому
Владислав Ванат поблагодарил легендарного форварда
Форвард «Динамо» Владислав Ванат лаконично ответил Артему Милевскому, который отреагировал на гол форварда в ворота львовских «Карпат» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги.
«Спасибо, Мастер», – написал Ванат на своей странице в Instagram.
Артём Милевский продолжает вызывающе обращаться к Владиславу Ванату при любой возможности. Все началось из-за неудавшейся шутки Владислава, завирусившейся в социальных сетях.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.
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