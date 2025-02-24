Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лука Модрич – это подарок для всего футбола»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал убедительную победу над «Жироной» в матче 25-го тура Ла Лиги.

«Часто бывает, что ты контролируешь игру и имеешь шансы одержать убедительную победу, но рискуешь получить ответ, особенно если играешь против сильной команды. «Жирона» могла сравнять счет после контратаки, поэтому надо было забивать второй гол. Конечно, можно было решить вопрос победителя раньше, но несмотря на это команда сыграла хорошо.

О первом голе скажу так: Лука Модрич – это подарок для всего футбола. Он может играть столько, сколько хочет. «Реалу» повезло иметь такого легендарного футболиста в составе.

Мальдини выиграл Лигу чемпионов в 40 лет. Их можно сравнить, ведь они фантастические примеры того, как надо играть в таком возрасте.

Винисиус Джуниор сегодня сыграл на самом высоком уровне. Ему не хватало точности, но свой гол он забил. Также доволен действиями Мбаппе, который отдал голевой пас на Винисиуса.

Возвращение Алабы после длительной травмы – очень позитивный момент для клуба, тем более он очень хорошо сыграл. Он с каждым днем приближается к своему лучшему уровню. Сейчас ему можно играть несколько минут, ведь если он будет участвовать в матчах через каждые три дня, может произойти рецидив. Но теперь мы можем давать отдых Рюдигеру и Вальверде», – прокомментировал Анчелотти.