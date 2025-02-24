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  4. «Это было для того...» В Бенфике объяснили отсутствие Трубина с Боавиштой
Португалия
24 февраля 2025, 01:58 |
176
0

«Это было для того...» В Бенфике объяснили отсутствие Трубина с Боавиштой

Бруну Лаже назвал причину отсутствия украинца

24 февраля 2025, 01:58 |
176
0
«Это было для того...» В Бенфике объяснили отсутствие Трубина с Боавиштой
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже объяснил, почему украинский вратарь команды Анатолий Трубин не сыграл в матче 23-го тура чемпионата Португалии с «Боавиштой».

«Это было сделано для того, чтобы дать Самуэлу Соарешу немного игрового времени, а также дать Трубину возможность восстановиться, выйти из этой полосы постоянных игр и подготовиться к кубковой встрече», – цитирует Лаже OJogo.

В текущем сезоне Трубин сыграл на клубном уровне 35 матчей и пропустил 34 гола.

«Бенфика» разгромила «Боавишту» со счетом 3:0.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Боавишта Анатолий Трубин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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