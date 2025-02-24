«Это было для того...» В Бенфике объяснили отсутствие Трубина с Боавиштой
Бруну Лаже назвал причину отсутствия украинца
Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже объяснил, почему украинский вратарь команды Анатолий Трубин не сыграл в матче 23-го тура чемпионата Португалии с «Боавиштой».
«Это было сделано для того, чтобы дать Самуэлу Соарешу немного игрового времени, а также дать Трубину возможность восстановиться, выйти из этой полосы постоянных игр и подготовиться к кубковой встрече», – цитирует Лаже OJogo.
В текущем сезоне Трубин сыграл на клубном уровне 35 матчей и пропустил 34 гола.
«Бенфика» разгромила «Боавишту» со счетом 3:0.
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