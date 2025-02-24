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  4. Лукман не пожал руку Гасперини и не ответил на вопрос о конфликте
Италия
24 февраля 2025, 01:50 |
41
0

Лукман не пожал руку Гасперини и не ответил на вопрос о конфликте

Похоже, что отношения между тренером и игроком остаются напряженными

24 февраля 2025, 01:50 |
41
0
Лукман не пожал руку Гасперини и не ответил на вопрос о конфликте
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля в матче 26-го тура Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» со счетом 0:5.

В этом матче дублем отметился Адемола Лукман. Это его первые голы после того, как главный тренер Джан Пьеро Гасперини раскритиковал футболиста за незабитый пенальти в ворота «Брюгге» (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Гасперини решил заменить Лукмана на 76-й минуте. Вместо него на поле вышел Хуан Куадрадо. Адемола в тренерской зоне проигнорировал главного тренера и не пожал ему руку.

Во флеш-зоне во время интервью итальянским СМИ Лукман на вопрос о конфликте с тренером ответил: «Мы закончили?» - и после этого завершил разговор.

В этом сезоне он сыграл 20 матчей за «Аталанту» и забил 12 мячей.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Адемола Лукман Джан Пьеро Гасперини Аталанта Эмполи Эмполи - Аталанта
Александр Сильченко Источник: Calciomercato
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