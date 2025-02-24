Лукман не пожал руку Гасперини и не ответил на вопрос о конфликте
Похоже, что отношения между тренером и игроком остаются напряженными
23 февраля в матче 26-го тура Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» со счетом 0:5.
В этом матче дублем отметился Адемола Лукман. Это его первые голы после того, как главный тренер Джан Пьеро Гасперини раскритиковал футболиста за незабитый пенальти в ворота «Брюгге» (1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Гасперини решил заменить Лукмана на 76-й минуте. Вместо него на поле вышел Хуан Куадрадо. Адемола в тренерской зоне проигнорировал главного тренера и не пожал ему руку.
Во флеш-зоне во время интервью итальянским СМИ Лукман на вопрос о конфликте с тренером ответил: «Мы закончили?» - и после этого завершил разговор.
В этом сезоне он сыграл 20 матчей за «Аталанту» и забил 12 мячей.
🚨#EmpoliAtalanta - Tra #Lookman e #Gasperini non è tornato il sereno: nessun saluto al momento del cambio e il nigeriano dribbla la domanda sul tecnico https://t.co/qK07gwquDv— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 23, 2025
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