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  4. Сергей СУХАНОВ: «Надеюсь, будем в дальнейшем радовать наших болельщиков»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 23:59 |
46
0

Сергей СУХАНОВ: «Надеюсь, будем в дальнейшем радовать наших болельщиков»

Форвард «Оболони» прокомментировал победу над «Ворсклой»

23 февраля 2025, 23:59 |
46
0
Сергей СУХАНОВ: «Надеюсь, будем в дальнейшем радовать наших болельщиков»
ФК Оболонь. Сергей Суханов

В матче 18-го тура УПЛ киевская «Оболонь» одержала минимальную победу над полтавской «Ворсклой» (1:0).

Нападающий «Оболони» и автор единственного гола Сергей Суханов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Поздравляю с победой. Какие впечатления после сегодняшнего поединка?
– Спасибо. Впечатления положительные. Главное, что мы победили, получили 3 очка и продолжаем двигаться дальше. Надеемся, что будем в дальнейшем радовать наших болельщиков.

– В игре было много пауз и свистков. По твоему мнению, они были уместны?
– Думаю, если рефери назначал все эти штрафные и были свистки, значит они были уместны. Я не могу давать оценку судейству.

– Насколько для тебя эта игра была важной? Ведь ты прошлую игру пропускал, а сегодня вышел в старте, забил пенальти.
– Не сколько для меня, сколько для команды она была важна. Нам нужно было побеждать и добывать 3 очка.

– Сегодня был день рождения у президента клуба. Это добавляло дополнительной мотивации взять 3 очка?
– Да, мы хотели поздравить президента (прим. Александра Слободяна) победой и начать второй круг с виктории.

Киевская «Оболонь» поднялась на 12 место в УПЛ, набрав 17 очков. «Ворскла» идет на 13-й позиции с двенадцатью пунктами.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Оболонь - Ворскла Сергей Суханов
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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