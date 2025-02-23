Сергей СУХАНОВ: «Надеюсь, будем в дальнейшем радовать наших болельщиков»

В матче 18-го тура УПЛ киевская «Оболонь» одержала минимальную победу над полтавской «Ворсклой» (1:0).

Нападающий «Оболони» и автор единственного гола Сергей Суханов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Поздравляю с победой. Какие впечатления после сегодняшнего поединка?

– Спасибо. Впечатления положительные. Главное, что мы победили, получили 3 очка и продолжаем двигаться дальше. Надеемся, что будем в дальнейшем радовать наших болельщиков.

– В игре было много пауз и свистков. По твоему мнению, они были уместны?

– Думаю, если рефери назначал все эти штрафные и были свистки, значит они были уместны. Я не могу давать оценку судейству.

– Насколько для тебя эта игра была важной? Ведь ты прошлую игру пропускал, а сегодня вышел в старте, забил пенальти.

– Не сколько для меня, сколько для команды она была важна. Нам нужно было побеждать и добывать 3 очка.

– Сегодня был день рождения у президента клуба. Это добавляло дополнительной мотивации взять 3 очка?

– Да, мы хотели поздравить президента (прим. Александра Слободяна) победой и начать второй круг с виктории.

Киевская «Оболонь» поднялась на 12 место в УПЛ, набрав 17 очков. «Ворскла» идет на 13-й позиции с двенадцатью пунктами.