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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
23.02.2025 22:00 – FT 3 : 0
Леганес
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Испания
23 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:41
56
1

Реал Сосьедад разгромил Леганес, забил футболист из болотной федерации

Команда «Реал Сосьедад» с 34 очками занимает 8-е место

23 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:41
56
1
Реал Сосьедад разгромил Леганес, забил футболист из болотной федерации
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома обыграл «Леганес» со счетом 3:0.

У победителей голами отличились: Арсен Захарян из болотной федерации, Такефуса Кубо и Хон Андер Оласагасти.

«Реал Сосьедад» с 34 очками приблизился к зоне еврокубков и занимает 8-е место, «Леганес» с 24 очками находится на 16-й позиции.

Ла Лига. 25-й тур, 23 февраля

Реал Сосьедад – Леганес – 3:0

Голы: Захарян, 12, Кубо, 48, Оласагасти, 80

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 25 17 3 5 67 - 25 54
2 Реал Мадрид 25 16 6 3 54 - 23 54
3 Атлетико Мадрид 25 15 8 2 42 - 16 53
4 Атлетик Бильбао 25 13 9 3 44 - 22 48
5 Вильярреал 25 12 8 5 48 - 35 44
6 Райо Вальекано 25 9 8 8 27 - 26 35
7 Бетис 25 9 8 8 32 - 32 35
8 Реал Сосьедад 25 10 4 11 23 - 23 34
9 Мальорка 24 10 4 10 23 - 30 34
10 Сельта 25 9 5 11 36 - 38 32
11 Осасуна 25 7 11 7 29 - 34 32
12 Жирона 25 9 4 12 32 - 37 31
13 Севилья 24 8 7 9 29 - 34 31
14 Хетафе 25 7 9 9 21 - 20 30
15 Эспаньол 25 7 6 12 24 - 36 27
16 Леганес 25 5 9 11 22 - 38 24
17 Лас Пальмас 25 6 5 14 29 - 43 23
18 Валенсия 25 5 8 12 25 - 41 23
19 Алавес 25 5 7 13 28 - 39 22
20 Вальядолид 25 4 3 18 16 - 59 15
Полная таблица

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Реал Сосьедад Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Арсен Захарян Такефуса Кубо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Viktor Shvachko
...я б сказав: з болотної педерасії!!!
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