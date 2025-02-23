23.02.2025 22:00 – FT 3 : 0
Испания23 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:41
56
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Реал Сосьедад разгромил Леганес, забил футболист из болотной федерации
Команда «Реал Сосьедад» с 34 очками занимает 8-е место
23 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:41
56
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В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома обыграл «Леганес» со счетом 3:0.
У победителей голами отличились: Арсен Захарян из болотной федерации, Такефуса Кубо и Хон Андер Оласагасти.
«Реал Сосьедад» с 34 очками приблизился к зоне еврокубков и занимает 8-е место, «Леганес» с 24 очками находится на 16-й позиции.
Ла Лига. 25-й тур, 23 февраля
Реал Сосьедад – Леганес – 3:0
Голы: Захарян, 12, Кубо, 48, Оласагасти, 80
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|25
|17
|3
|5
|67 - 25
|54
|2
|Реал Мадрид
|25
|16
|6
|3
|54 - 23
|54
|3
|Атлетико Мадрид
|25
|15
|8
|2
|42 - 16
|53
|4
|Атлетик Бильбао
|25
|13
|9
|3
|44 - 22
|48
|5
|Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48 - 35
|44
|6
|Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|27 - 26
|35
|7
|Бетис
|25
|9
|8
|8
|32 - 32
|35
|8
|Реал Сосьедад
|25
|10
|4
|11
|23 - 23
|34
|9
|Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23 - 30
|34
|10
|Сельта
|25
|9
|5
|11
|36 - 38
|32
|11
|Осасуна
|25
|7
|11
|7
|29 - 34
|32
|12
|Жирона
|25
|9
|4
|12
|32 - 37
|31
|13
|Севилья
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|14
|Хетафе
|25
|7
|9
|9
|21 - 20
|30
|15
|Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24 - 36
|27
|16
|Леганес
|25
|5
|9
|11
|22 - 38
|24
|17
|Лас Пальмас
|25
|6
|5
|14
|29 - 43
|23
|18
|Валенсия
|25
|5
|8
|12
|25 - 41
|23
|19
|Алавес
|25
|5
|7
|13
|28 - 39
|22
|20
|Вальядолид
|25
|4
|3
|18
|16 - 59
|15
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...я б сказав: з болотної педерасії!!!
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