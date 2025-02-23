В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома обыграл «Леганес» со счетом 3:0.

У победителей голами отличились: Арсен Захарян из болотной федерации, Такефуса Кубо и Хон Андер Оласагасти.

«Реал Сосьедад» с 34 очками приблизился к зоне еврокубков и занимает 8-е место, «Леганес» с 24 очками находится на 16-й позиции.

Ла Лига. 25-й тур, 23 февраля

Реал Сосьедад – Леганес – 3:0

Голы: Захарян, 12, Кубо, 48, Оласагасти, 80

Турнирная таблица