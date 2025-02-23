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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:31
198
0

ПИХАЛЕНОК: «Газон на арене Динамо шикарный, играть на нем было в кайф»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от матча с «Карпатами»

23 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:31
198
0
ПИХАЛЕНОК: «Газон на арене Динамо шикарный, играть на нем было в кайф»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от домашнего матча чемпионата Украины против львовских «Карпат», в котором «бело-синие» победили со счетом 2:0:

– После зимнего перерыва обычно игры даются непросто. Как было в этот раз?

– Вы правы, после большого перерыва было непросто. Получилась трудная игра, но хорошо, что мы одержали победу. Ожидали, что «Карпаты» будут хорошо выходить из обороны и прессинговать. В первом тайме мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли их использовать. Во второй половине встречи сначала Коля Михайленко отлично реализовал свой момент, а затем Ванат. Повторюсь, мы ожидали и настраивались на то, что будет очень трудная игра, впрочем, сейчас все матчи у «Динамо» будут такими.

Это первый матч в чемпионате после зимнего сбора, была большая пауза. Конечно, мы играли две официальные игры в Лиге Европы, но УПЛ – это немного другое.

– Одна из главных беспокойств перед матчем была связана с качеством газона, которое в морозную погоду могло быть не лучшим. Как вам играть на этом поле?

– Если честно, газон шикарный. Благодарю работников, агронома, всех, кто им занимался, за такой газон, потому что играть на таком поле в кайф. Это просто топ.

– В предыдущих матчах этого тура было достаточно много технических ошибок, которые приводили к голам. Не переживали ли вы, что могут быть проблемы, связанные с техническим браком, что в первом матче второй части сезона будет тяжело работать с мячом?

– Нет, не переживали, потому что техническая нехватка есть в каждом матче, поэтому такого волнения не было.

– В первом тайме не удавалось открыть счет, прибавил ли гол в начале второго сил, спокойствия, уверенности?

– Да, конечно. Если бы забили в первом тайме, было бы гораздо проще, но мы не забили. Как я уже говорил, Коля Михайленко здорово по-футзальному проткнул мяч и забил очень красивый гол. После него стало немного легче и «Карпаты» стали больше открываться.

– Это был его первый гол за «Динамо». Или команда как-нибудь поздравила?

– Да, поздравили, как и всех в таком случае. Еще можем на базе устроить ему «коридорчик» (улыбается).

– В следующую пятницу у вас игра на выезде против «Ворсклы», чего ожидаете?

– Против «Ворсклы» всегда тяжело играть, особенно на выезде. Я не знаю, какой там будет газон, но обычно он у них не в очень хорошем состоянии, его состояние оставляет желать лучшего. И это один из факторов, который может повлиять на игру. Однако мы не будем уделять этому много внимания. Будем готовиться и отталкиваться от своей игры.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты Александр Пихаленок
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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