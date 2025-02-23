Переживания. Звезда Реала раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик не особо доволен количеством игровой практики, сообщает Fichajes.

По информации источника, 18-летний футболист переживает из-за того, что может перестать прогрессировать, учитывая то, что он все меньше и меньше появляется на поле. Он размышляет над тем, чтобы покинуть клуб.

Президенте испанского гранда Флорентино Перес верит в игрока и его развитие, но понимает, что следующий сезоне ему лучше провести в аренде. Эндриком интересуются «Вест Хэм» и «Лион».

В текущем сезоне Эндрик провел на поле 402 минуты, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» разобрался с «Жироной».