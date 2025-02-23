Переживания. Звезда Реала раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб
Эндрик хочет получать больше игрового времени
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик не особо доволен количеством игровой практики, сообщает Fichajes.
По информации источника, 18-летний футболист переживает из-за того, что может перестать прогрессировать, учитывая то, что он все меньше и меньше появляется на поле. Он размышляет над тем, чтобы покинуть клуб.
Президенте испанского гранда Флорентино Перес верит в игрока и его развитие, но понимает, что следующий сезоне ему лучше провести в аренде. Эндриком интересуются «Вест Хэм» и «Лион».
В текущем сезоне Эндрик провел на поле 402 минуты, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» разобрался с «Жироной».
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