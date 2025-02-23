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Испания
23 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:59
664
1

Переживания. Звезда Реала раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб

Эндрик хочет получать больше игрового времени

23 февраля 2025, 22:58 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:59
664
1
Переживания. Звезда Реала раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик не особо доволен количеством игровой практики, сообщает Fichajes.

По информации источника, 18-летний футболист переживает из-за того, что может перестать прогрессировать, учитывая то, что он все меньше и меньше появляется на поле. Он размышляет над тем, чтобы покинуть клуб.

Президенте испанского гранда Флорентино Перес верит в игрока и его развитие, но понимает, что следующий сезоне ему лучше провести в аренде. Эндриком интересуются «Вест Хэм» и «Лион».

В текущем сезоне Эндрик провел на поле 402 минуты, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» разобрался с «Жироной».

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Эндрик Реал Мадрид Лион Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Флорентино Перес
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Mark4854590
Дійсно, оренда буде гарним варіантом. Хлопець талановитий. Але якщо Анчелотті піде влітку, новий тренер може зробити на Ендріка ставку.
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