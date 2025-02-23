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  4. Салах – единственный, кто отметился 40+ голевыми действиями в двух сезонах
Англия
23 февраля 2025, 22:50 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:58
59
0

Салах – единственный, кто отметился 40+ голевыми действиями в двух сезонах

Мохамед помог «Ливерпулю» одолеть «Манчестер Сити» на выезде

23 февраля 2025, 22:50 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:58
59
0
Салах – единственный, кто отметился 40+ голевыми действиями в двух сезонах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Манчестер Сити» пересек отметку в 40 результативных действий в Премьер-лиге этого сезона. Египтянин единственный игрок в истории соревнования, который в двух разных кампаниях АПЛ участвовал в 40 или более голов команды.

23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Салах отметился 41 голевым действием (25 Г + 16 А), а в сезоне 2017/18 – 42 (32 Г + 10 А).

Подопечные Арне Слота в этом сезоне АПЛ располагаются на первой строчке в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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