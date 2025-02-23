Салах – единственный, кто отметился 40+ голевыми действиями в двух сезонах
Мохамед помог «Ливерпулю» одолеть «Манчестер Сити» на выезде
Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Манчестер Сити» пересек отметку в 40 результативных действий в Премьер-лиге этого сезона. Египтянин единственный игрок в истории соревнования, который в двух разных кампаниях АПЛ участвовал в 40 или более голов команды.
23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Салах отметился 41 голевым действием (25 Г + 16 А), а в сезоне 2017/18 – 42 (32 Г + 10 А).
Подопечные Арне Слота в этом сезоне АПЛ располагаются на первой строчке в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
Make that 41.— Squawka (@Squawka) February 23, 2025
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