Салах – единственный, кто отметился 40+ голевыми действиями в двух сезонах

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Манчестер Сити» пересек отметку в 40 результативных действий в Премьер-лиге этого сезона. Египтянин единственный игрок в истории соревнования, который в двух разных кампаниях АПЛ участвовал в 40 или более голов команды.

23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Салах отметился 41 голевым действием (25 Г + 16 А), а в сезоне 2017/18 – 42 (32 Г + 10 А).

Подопечные Арне Слота в этом сезоне АПЛ располагаются на первой строчке в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).