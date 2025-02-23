ВИВЧАРЕНКО: «То, что делало Динамо, – это наработки на тренировках»

Фланговый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победный матч против львовских «Карпат» (2:0) в рамках 18-го тура УПЛ.

– Константин, поздравляем с победой! Создалось впечатление, что после перерыва вы настолько повысили темп, что «Карпаты» просто оказались неготовыми…

– Спасибо за приветствие. Главное, что удалось сегодня победить – это самое важное. А то, что мы делали сегодня – это, в первую очередь, наработки на тренировках.

– Сегодня футболисты «Динамо» играли технически, пятками. Это потому, что соперник позволял играть так?

– Это свидетельствует об уверенности команды, как говорится, поймали кураж. Все, что делали сегодня, нам удавалось.

– Это была первая игра в УПЛ для вас после зимнего перерыва. Как оценить свою форму и кондиции команды? Ведь впереди «Динамо» ждет сложный круг, несмотря на преимущество в очках.

– Мы не смотрим в таблицу, еще много игр, потому вся борьба еще впереди. Будем смотреть в таблицу уже в конце сезона и надеюсь, что будем праздновать.