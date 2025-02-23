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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:23
174
0

Николай МИХАЙЛЕНКО: «Приятно играть с командами, которые не закрываются»

Хавбек «Динамо», автор гола в ворота «Карпат», поделился впечатлениями от игры

23 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2025, 23:23
174
0
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Приятно играть с командами, которые не закрываются»
ФК Динамо

Хавбек «Динамо» Николай Михайленко, автор первого гола в ворота «Карпат» (2:0), поделился впечатлениями от игры 18-го тура УПЛ.

– Это была первая игра после зимнего перерыва, и, как правило, это всегда немного больше переживаний. Но мы готовились к этому матчу, играли так же, как и договаривались. Думаю, у нас было достаточно моментов. Не все удалось реализовать, но хорошо, что все же забили два мяча и одержали победу.

– Морозная погода не повлияла на качество игры?

– Надо отдать должное тем людям, которые готовили поле. Как для этого времени года, то газон действительно в хорошем состоянии. Приятно было играть в футбол даже сейчас.

– Ты забил первый гол за «Динамо». Что чувствуешь?

– Очень счастлив, потому что я в «Динамо» с детства и всегда мечтал играть и забивать за родную команду. Самое главное, что мы одержали победу, и я помог победить команде.

– В эпизоде ​​с забитым мячом был отскок от соперника или пас от Ваната?

– Честно говоря, точно не увидел. Наверное, могу сказать, что Ванат покинул мяч, а сбивали его или нет – это уже второй вопрос. Я увидел мяч перед собой и действовал так, чтобы быстрее пробить.

– А что можете сказать о голе Ваната?

– Я считаю его украшением матча. Мастерство на очень высоком уровне: как он убрал соперника и как пробил – дорогого стоит.

– Руслану Нещерету, который после ухода Бущана стал первым номером в «Динамо», удалось сыграть на ноль…

– Мы уверены друг в друге, и по Руслану то же самое могу сказать. Он очень хороший вратарь, у него есть все, чтобы прогрессировать и становиться еще лучше.

– Главный тренер «Карпат» перед матчем говорил, что подопечные будут играть в открытый футбол с «Динамо». Это было вам на руку?

– У каждой команды своя тактика и все играют так, как они видят и нарабатывают. Действительно, приятно играть с командами, которые не закрываются, а также пытаются играть в футбол. И для болельщиков интереснее, и для футболистов – развитие.

– Меньше недели остается до следующего матча в УПЛ с «Ворсклой». На выезде посложнее будет?

– Мы все знаем, что «Ворскла» – очень хорошая команда. Сейчас холодная погода, не знаю, в каком состоянии в Полтаве поле, но обе команды будут в одинаковых условиях, поэтому будем готовиться и играть только на победу.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты Николай Михайленко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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