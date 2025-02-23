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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 21:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:08
128
0

ТЫМЧИК: «Динамо двигается шаг за шагом. А в конце посмотрим в таблицу»

Защитник Динамо поделился впечатлениями от победы над Карпатами

23 февраля 2025, 21:57 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:08
128
0
ТЫМЧИК: «Динамо двигается шаг за шагом. А в конце посмотрим в таблицу»
ФК Динамо. Александр Тымчик

Защитник Динамо Александр Тимчик поделился впечатлениями от победы над Карпатами (2:0) в 18-м туре УПЛ.

– Во-первых, с победой. Обыграли 2:0 «Карпаты» в первом круге, такой же счет сейчас. Вернулись в Киев, в родной город, и сразу победа. Как это приятно?

– Конечно, приятно побеждать. Мы настраиваемся на победу в каждой игре, хотим радовать своих болельщиков. Идем шаг за шагом.

– Михайленко забил свой первый мяч за «Динамо». Поздравили его с этим?

– Да, мы поздравили Николая с голом. Он, я считаю, вдохновил нас. После того как счет стал 1:0, мы создали еще много моментов и забили второй мяч.

– Сегодня было минус три градуса – совсем другая история по сравнению с тем, что было в Турции. Как перестроиться на погодные условия?

– Честно говоря, качество газона сегодня было просто супер. Даже при минусовой температуре оно было мягким и не сухим. Вы сами видели, что мяч ходил и было достаточно легко его контролировать. Что касается температуры, то мороз сильно не ощущался. Главное, что ветра не было.

– Сегодня в соцсетях вышла новость, что Александр Тымчик сменил игровой номер. Был 24-й, сейчас 18-й. Что вдохновило тебя изменить и что это значит?

– Ничего не вдохновило. Я думаю, что вы смотрели мою статистику. Я начинал под 18-м номером, также и в «Заре», и в «Стали» играл под 18-м номером. Я еще Саню Андриевскому, когда он ушел, сразу спросил, можно ли взять твой номер. Он сказал, что, конечно, можно брать.

– Остается 12 туров до завершения сезона. Насколько на команду давит или наоборот, придает уверенности первая позиция и преимущество над Шахтером и Александрией?

– Нам говорит тренерский штаб, и мы сами понимаем, что нам нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре. А уж в конце чемпионата посмотрим, на каком месте будем. Мы готовимся, идем в своем обычном режиме. Настраиваемся, как я уже говорил, в каждой игре на победу и в конце сезона увидим, как будет.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты Александр Тымчик
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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