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Чемпионат Турции
Трабзонспор
23.02.2025 18:00 – FT 3 : 2
Газиантеп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
23 февраля 2025, 20:12 | Обновлено 23 февраля 2025, 20:18
1273
1

Украинцы зажигают. Трабзонспор выиграл матч с ассистами Зубкова и Батагова

Трабзонспор вышел на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции

23 февраля 2025, 20:12 | Обновлено 23 февраля 2025, 20:18
1273
1
Украинцы зажигают. Трабзонспор выиграл матч с ассистами Зубкова и Батагова
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Украинские футболисты Арсений Батагов и Александр Зубков сделали ассисты и помогли турецкой команде Трабзонспор выиграть поединок 25-го тура.

Все три украинца вышли в стартовом составе Трабзонспора на матч проти команды Газиантеп – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Хозяева поля забили два мяча в компенсированное время к первому тайму

На 45+2 минуте Арсений Батагов отдал голевую передачу, забил Симон Банза из ДР Конго

На 45+6 минуте Александр Зубков записал в свой актив ассист, голом отличился босниец Эдин Вишча.

Во втором тайме хозяева поля провели третий мяч – Эдин Вишча оформил дубль. Гости забили дважды и заставили соперников понервничать в конце игры.

Трабзонспор переиграл Газиантеп (3:2) и вышел на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции (32 очка).

Чемпионат Турции. 25-й тур, 23 февраля

Трабзонспор – Газиантеп – 3:2

Голы: Банза, 45+2, 58, Вишча, 45+6 – Гюлер, 77, Максим, 85

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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Газиантеп Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Симон Банза
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Maks23
Батагов классно смотрится..
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