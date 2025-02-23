Украинцы зажигают. Трабзонспор выиграл матч с ассистами Зубкова и Батагова
Трабзонспор вышел на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции
Украинские футболисты Арсений Батагов и Александр Зубков сделали ассисты и помогли турецкой команде Трабзонспор выиграть поединок 25-го тура.
Все три украинца вышли в стартовом составе Трабзонспора на матч проти команды Газиантеп – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
Хозяева поля забили два мяча в компенсированное время к первому тайму
На 45+2 минуте Арсений Батагов отдал голевую передачу, забил Симон Банза из ДР Конго
На 45+6 минуте Александр Зубков записал в свой актив ассист, голом отличился босниец Эдин Вишча.
Во втором тайме хозяева поля провели третий мяч – Эдин Вишча оформил дубль. Гости забили дважды и заставили соперников понервничать в конце игры.
Трабзонспор переиграл Газиантеп (3:2) и вышел на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции (32 очка).
Чемпионат Турции. 25-й тур, 23 февраля
Трабзонспор – Газиантеп – 3:2
Голы: Банза, 45+2, 58, Вишча, 45+6 – Гюлер, 77, Максим, 85
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