В интервале 4 минут. Батагов и Зубков сделали ассисты за Трабзонспор
Три украинца вышли в стартовом составе хозяев поля на матч чемпионата
Украинские футболисты Арсений Батагов и Александр Зубков сделали ассисты за Трабзонспор в интервале 4 минут.
Все три украинца вышли в стартовом составе Трабзонспора на матч проти команды Газиантеп – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
Хозяева поля забили два мяча в компенсированное время к первому тайму
На 45+2 минуте Арсений Батагов отдал голевую передачу, забил Симон Банза из ДР Конго
На 45+6 минуте Александр Зубков записал в свой актив ассист, голом отличился босниец Эдин Вишча.
После первого тайма счет на табло – 2:0 в пользу Трабзонспора, матч продолжается.
Чемпионат Турции. 25-й тур, 23 февраля
Трабзонспор – Газиантеп – 2:0 (перерыв)
Голы: Банза, 45+2, Вища, 45+6 (матч продолжается)
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