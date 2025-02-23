В интервале 4 минут. Батагов и Зубков сделали ассисты за Трабзонспор

Украинские футболисты Арсений Батагов и Александр Зубков сделали ассисты за Трабзонспор в интервале 4 минут.

Все три украинца вышли в стартовом составе Трабзонспора на матч проти команды Газиантеп – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Хозяева поля забили два мяча в компенсированное время к первому тайму

На 45+2 минуте Арсений Батагов отдал голевую передачу, забил Симон Банза из ДР Конго

На 45+6 минуте Александр Зубков записал в свой актив ассист, голом отличился босниец Эдин Вишча.

После первого тайма счет на табло – 2:0 в пользу Трабзонспора, матч продолжается.

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Чемпионат Турции. 25-й тур, 23 февраля

Трабзонспор – Газиантеп – 2:0 (перерыв)

Голы: Банза, 45+2, Вища, 45+6 (матч продолжается)