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Чемпионат Турции
Трабзонспор
23.02.2025 18:00 – 90+ 3 : 2
Газиантеп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
23 февраля 2025, 18:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:31
760
1

В интервале 4 минут. Батагов и Зубков сделали ассисты за Трабзонспор

Три украинца вышли в стартовом составе хозяев поля на матч чемпионата

23 февраля 2025, 18:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:31
760
1
В интервале 4 минут. Батагов и Зубков сделали ассисты за Трабзонспор
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинские футболисты Арсений Батагов и Александр Зубков сделали ассисты за Трабзонспор в интервале 4 минут.

Все три украинца вышли в стартовом составе Трабзонспора на матч проти команды Газиантеп – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Хозяева поля забили два мяча в компенсированное время к первому тайму

На 45+2 минуте Арсений Батагов отдал голевую передачу, забил Симон Банза из ДР Конго

На 45+6 минуте Александр Зубков записал в свой актив ассист, голом отличился босниец Эдин Вишча.

После первого тайма счет на табло – 2:0 в пользу Трабзонспора, матч продолжается.

Чемпионат Турции. 25-й тур, 23 февраля

Трабзонспор – Газиантеп – 2:0 (перерыв)

Голы: Банза, 45+2, Вища, 45+6 (матч продолжается)

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Газиантеп Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Симон Банза
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Viktor Shuper
поки Сікан щось ніяк не проявив себе в Трабзонспорі
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