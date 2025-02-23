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Испания
23 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:54
1261
0

Имел неплохой шанс. Известна оценка Цыганкова за матч с Реалом

Украинский вингер провел на поле весь матч

23 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:54
1261
0
Имел неплохой шанс. Известна оценка Цыганкова за матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 25-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Жироной».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле весь матч, результативных действий на его счету нет. Виктор мог отличиться голом, когда пробивал с выгодной позиции после передачи Арно Данжума, но мяч полетел вышел ворот. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.9 и 6.0 соответственно. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал хорватский полузащитник хозяев поля Лука Модрич. На его счету 1 гол и оценки 9.4 и 9.2 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что с суперголом Модрича «Реал» разобрался с «Жироной».

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Виктор Цыганков Реал Мадрид Жирона Реал - Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лука Модрич оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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