Имел неплохой шанс. Известна оценка Цыганкова за матч с Реалом

В воскресенье, 23 февраля, проходил матч 25-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Жироной».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле весь матч, результативных действий на его счету нет. Виктор мог отличиться голом, когда пробивал с выгодной позиции после передачи Арно Данжума, но мяч полетел вышел ворот. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.9 и 6.0 соответственно. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал хорватский полузащитник хозяев поля Лука Модрич. На его счету 1 гол и оценки 9.4 и 9.2 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что с суперголом Модрича «Реал» разобрался с «Жироной».