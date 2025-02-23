В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу принимает Этихад в Манчестере.

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На 37-й минуте матча венгерский полузащитник гостей Доминик Собослаи забил с передачи египетского вингера Мохамеда Салаха. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Собослаи забил! Ливерпуль увеличил отрыв в матче с Манчестер Сити