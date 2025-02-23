Англия23 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:15
255
0
ВИДЕО. Собослаи забил! Ливерпуль увеличил отрыв в матче с Манчестер Сити
Венгерский полузащитник забил с передачи Мохамеда Салаха
23 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:15
255
0
В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Встречу принимает Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 37-й минуте матча венгерский полузащитник гостей Доминик Собослаи забил с передачи египетского вингера Мохамеда Салаха. Счет на табло – 0:2.
❗️ ВИДЕО. Собослаи забил! Ливерпуль увеличил отрыв в матче с Манчестер Сити
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 февраля 2025, 22:18 0
Бывший чемпион мира оценил бой между Паркером и Баколе
Футбол | 23 февраля 2025, 17:02 11
23 февраля в 18:00 состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги
Бокс | 23.02.2025, 07:01
Футбол | 23.02.2025, 18:59
Бокс | 23.02.2025, 00:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.02.2025, 06:23 4
23.02.2025, 00:50 10
22.02.2025, 07:50 10
23.02.2025, 02:10 4
23.02.2025, 06:39
22.02.2025, 21:40 5
22.02.2025, 09:27 26
22.02.2025, 17:49 80