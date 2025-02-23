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Англия
23 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:15
255
0

ВИДЕО. Собослаи забил! Ливерпуль увеличил отрыв в матче с Манчестер Сити

Венгерский полузащитник забил с передачи Мохамеда Салаха

23 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:15
255
0
ВИДЕО. Собослаи забил! Ливерпуль увеличил отрыв в матче с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 23 февраля, проходит матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу принимает Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 37-й минуте матча венгерский полузащитник гостей Доминик Собослаи забил с передачи египетского вингера Мохамеда Салаха. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Собослаи забил! Ливерпуль увеличил отрыв в матче с Манчестер Сити

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити Доминик Собослаи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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