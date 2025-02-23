Италия23 февраля 2025, 19:27 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:28
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Есть ли Довбик? Известна заявка Ромы на матч с Монцой
Украинский страйкер пропустит матч 26-го тура Серии А
23 февраля 2025, 19:27 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:28
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В понедельник, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».
Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за повреждения.
Заявка «Ромы» на матч с «Монцой»:
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де можна набити статистику, він пропускає - потім випустять проти лідерів і буде нулячим... Не здивуюся, якщо узбек виграє конкуренцію.
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