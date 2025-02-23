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Италия
23 февраля 2025, 19:27 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:28
591
1

Есть ли Довбик? Известна заявка Ромы на матч с Монцой

Украинский страйкер пропустит матч 26-го тура Серии А

23 февраля 2025, 19:27 | Обновлено 23 февраля 2025, 19:28
591
1
Есть ли Довбик? Известна заявка Ромы на матч с Монцой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за повреждения.

Заявка «Ромы» на матч с «Монцой»:

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Монца травма заявка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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MIRRA
де можна набити статистику, він пропускає - потім випустять проти лідерів і буде нулячим... Не здивуюся, якщо узбек виграє конкуренцію.
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