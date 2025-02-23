Есть ли Довбик? Известна заявка Ромы на матч с Монцой

В понедельник, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за повреждения.

Заявка «Ромы» на матч с «Монцой»: