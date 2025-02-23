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Премьер-лига
Оболонь
23.02.2025 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:31
88
0

ШИЩЕНКО: «Очень тяжелый матч. Мы понимали, что Ворскла – мощная команда»

Главный тренер «Оболони» доволен результатом матча УПЛ

23 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:31
88
0
ШИЩЕНКО: «Очень тяжелый матч. Мы понимали, что Ворскла – мощная команда»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями от матча против полтавской «Ворсклы», где его команда одержала минимальную победу (1:0).

– Очень тяжелый матч. Мы понимали, что «Ворскла» – очень мощная команда, отлично играющая в скоростных атаках, контратаках. Потому где-то нам в этом матче было тяжело, когда они развивали такие атаки.

Но мы справились, и я очень доволен отношением. Игроки очень довольны результатом. Матч не очень-то был качественный с нашей стороны, но мы победили. Нам сегодня очень нужны были 3 зачетных балла.

– Вы сказали, что матч не очень качественный. В чем именно не хватило качества?

– Конечно, агрессии не хватило, где-то в атакующих действиях мы были не очень теми, какими я хочу видеть. То, что мы продемонстрировали на сборах в последних матчах, очень качественную, отличную игру в атаке – сегодня ее не было. Поэтому проанализируем, будем готовиться и улучшать свои действия уже на матч с Полесьем.

– За 2 дня до этого матча вы узнали, что не сможете рассчитывать на своего основного голкипера. Какой разговор вели с Денисом Марченко, чтобы он сыграл в этом матче?

– Мы планировали Дениса.

– До болезни Федоровского?

– Да. Это решение уже было где-то через день-два, что будет Дэн в воротах. Потому для нас это не было сюрпризом.

– Как вам его игра?

– Это очень талантливый игрок, отличный вратарь, у которого прекрасное будущее. Самое главное – чтобы он прогрессировал и двигался дальше, также уверенно защищал наши ворота.

– Олег Ильин сегодня – тоже дебютант команды. Что скажете по его игре?

– Он еще входит в игру, и те требования, которые я хочу от него видеть – он их не выполнял в полном объеме. Он и на собрании время пропустил, но потом очень классную принял форму, прекрасно выглядел. Мы с ним общались, что я хочу видеть от него.

Да, было время, но все равно ему где-то нужно адаптироваться немного. Но я очень доволен его игрой, его отношением. Думаю, что он будет еще лучше в каждом матче.

– О защите. Сегодня Ворскла создала достаточно моментов. Не хватило у них только реализации.

– Я согласен. Поэтому я и говорю, что матч был тяжелым. Проанализируем, как мы действовали в защите и в атаке, будем корректировать эти проблемы, которые у нас есть, для того, чтобы быть лучше. Но сегодня нам очень важно было победить – и мы это сделали, – сказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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