Неаполь шокирован. Комо минимально победил Наполи
Матч 26-го тура Серии А завершился сенсацией
23 февраля в матче 26-го тура Серии А встречались «Комо» и «Наполи».
«Неаполитанцы» в этом сезоне борются за чемпионство и считались фаворитами в поединке против „Комо“.
Однако уже на 7-й минуте матча Ррахмани неудачно срезал мяч в собственные ворота, позволив хозяевам поля выйти вперед.
Через 10 минут Распадори сравнял счет, и казалось, что «Наполи» сможет закрепить свое преимущество еще в первом тайме. Однако игроки «Комо» выстояли под натиском соперника.
Во втором тайме хозяева снова вышли вперед. На 77-й минуте Ассане Диао забил победный гол.
После этого поражения «Наполи» остался на второй строчке, а «Комо» занимает 13-е место.
Серия А. 26-й тур. 23 февраля
Комо – Наполи – 2:1
Голы: Ррахмани, 7 (автогол), Диао, 77, - Распадори, 17
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