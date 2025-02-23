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Чемпионат Италии
Комо
23.02.2025 13:30 – FT 2 : 1
Наполи
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Италия
23 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:00
404
4

Неаполь шокирован. Комо минимально победил Наполи

Матч 26-го тура Серии А завершился сенсацией

23 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:00
404
4
Неаполь шокирован. Комо минимально победил Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля в матче 26-го тура Серии А встречались «Комо» и «Наполи».

«Неаполитанцы» в этом сезоне борются за чемпионство и считались фаворитами в поединке против „Комо“.

Однако уже на 7-й минуте матча Ррахмани неудачно срезал мяч в собственные ворота, позволив хозяевам поля выйти вперед.

Через 10 минут Распадори сравнял счет, и казалось, что «Наполи» сможет закрепить свое преимущество еще в первом тайме. Однако игроки «Комо» выстояли под натиском соперника.

Во втором тайме хозяева снова вышли вперед. На 77-й минуте Ассане Диао забил победный гол.

После этого поражения «Наполи» остался на второй строчке, а «Комо» занимает 13-е место.

Серия А. 26-й тур. 23 февраля

Комо – Наполи – 2:1

Голы: Ррахмани, 7 (автогол), Диао, 77, - Распадори, 17

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чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Наполи Амир Ррахмани Джакомо Распадори Ассан Диао
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Xvalenok03
А в чем шок?
Из последних 6 встреч кома 4 раза выиграло. 
Привычка. 
Ответить
-1
Diesel
тим цікавіше буде))
Ответить
-1
DonetskCity_Love_Rybakinu
Неаполь шокувало Комо❗
Немов з ясного неба грОМОм! 🌩️
А про причину всім відОМО❗
👇👇👇👇👇
Не схотіли тоді - за 50 брати
Лиш 40 ви пропонували.
Що варте було - ще 10 додати❓
І ми б його вам продали❗
.
Ну а тепер вам прийдеться -
65 мінімум - нам відрубати❗
За зірку - що Георгій зветься -
Якщо хочете перемагати!
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
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