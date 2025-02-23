Неаполь шокирован. Комо минимально победил Наполи

23 февраля в матче 26-го тура Серии А встречались «Комо» и «Наполи».

«Неаполитанцы» в этом сезоне борются за чемпионство и считались фаворитами в поединке против „Комо“.

Однако уже на 7-й минуте матча Ррахмани неудачно срезал мяч в собственные ворота, позволив хозяевам поля выйти вперед.

Через 10 минут Распадори сравнял счет, и казалось, что «Наполи» сможет закрепить свое преимущество еще в первом тайме. Однако игроки «Комо» выстояли под натиском соперника.

Во втором тайме хозяева снова вышли вперед. На 77-й минуте Ассане Диао забил победный гол.

После этого поражения «Наполи» остался на второй строчке, а «Комо» занимает 13-е место.

Серия А. 26-й тур. 23 февраля

Комо – Наполи – 2:1

Голы: Ррахмани, 7 (автогол), Диао, 77, - Распадори, 17