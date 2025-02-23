ФОТО. «Теплые разговоры». Усик встретился с Роналду в Саудовской Аравии
Украинец дал автограф португальскому форварду
Украинский боксер Александр Усик выложил совместное фото со звездным португальским футболистом Криштиану Роналду, ныне выступающим в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».
Теплые разговоры с большим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Уважение Криштиана за его преданность и образ мышления. До встречи, друг!, – написал Александр.
Ранее сообщалось, что Александр Усик посетил матч «Аль-Насра», в котором они уступили, а сам Криштиану – не сумел забить в ворота соперника.
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