ФОТО. «Теплые разговоры». Усик встретился с Роналду в Саудовской Аравии

Украинский боксер Александр Усик выложил совместное фото со звездным португальским футболистом Криштиану Роналду, ныне выступающим в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Теплые разговоры с большим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Уважение Криштиана за его преданность и образ мышления. До встречи, друг!, – написал Александр.

Ранее сообщалось, что Александр Усик посетил матч «Аль-Насра», в котором они уступили, а сам Криштиану – не сумел забить в ворота соперника.