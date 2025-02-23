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Саудовская Аравия
23 февраля 2025, 16:06 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:07
1217
0

ФОТО. «Теплые разговоры». Усик встретился с Роналду в Саудовской Аравии

Украинец дал автограф португальскому форварду

23 февраля 2025, 16:06 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:07
1217
0
ФОТО. «Теплые разговоры». Усик встретился с Роналду в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик выложил совместное фото со звездным португальским футболистом Криштиану Роналду, ныне выступающим в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Теплые разговоры с большим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Уважение Криштиана за его преданность и образ мышления. До встречи, друг!, – написал Александр.

Ранее сообщалось, что Александр Усик посетил матч «Аль-Насра», в котором они уступили, а сам Криштиану – не сумел забить в ворота соперника.

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Александр Усик Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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