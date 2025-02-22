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  4. ФОТО. Усик повторил легендарное празднование Роналду. Вот как вышло
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22 февраля 2025, 02:54 |
274
0

ФОТО. Усик повторил легендарное празднование Роналду. Вот как вышло

Местная публика оценила

22 февраля 2025, 02:54 |
274
0
ФОТО. Усик повторил легендарное празднование Роналду. Вот как вышло
Instagram. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик стал звездным гостем матча чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» - «Аль-Иттифак».

Команда Криштиану Роналду проиграла 2:3, но португальцу было очень приятно увидеть как украинский боксер повторил его фирменное празднование.

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Усик разбежался, выпрыгнул и сделал фирменное «SIU!» напротив фанатской трибуны местного футбольного гранда.

«Usyk hitting the Siuuu! 💛🤩💙», – официальные клубные соцсети сняли этот момент и поделились со всем миром.

Этот пост уже собрал в Instagram более 60 тысяч лайков.

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фото бокс Александр Усик Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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