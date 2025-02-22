ФОТО. Усик повторил легендарное празднование Роналду. Вот как вышло
Местная публика оценила
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик стал звездным гостем матча чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» - «Аль-Иттифак».
Команда Криштиану Роналду проиграла 2:3, но португальцу было очень приятно увидеть как украинский боксер повторил его фирменное празднование.
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Усик разбежался, выпрыгнул и сделал фирменное «SIU!» напротив фанатской трибуны местного футбольного гранда.
«Usyk hitting the Siuuu! 💛🤩💙», – официальные клубные соцсети сняли этот момент и поделились со всем миром.
Этот пост уже собрал в Instagram более 60 тысяч лайков.
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