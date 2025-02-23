Олег ШАНДРУК: «Важную роль сыграл фактор своего поля и болельщики»

22 февраля в поединке 18-го тура УПЛ «Верес» разгромил со счетом 3:0 «Кривбасс». Наставник ровенского клуба Олег Шандрук поделился мнением о результате этого противостояния:

«Одну из ключевых ролей в сегодняшней игре сыграл фактор своего поля. Это действительно так. Атмосфера домашнего поля, болельщики. О чем еще мечтать? Это стечение обстоятельств, которое точно сыграло нам на пользу. Как только мы узнали о возможности сыграть этот матч на своем поле – сразу приложили максимум усилий, чтобы все организовать. Нам тоже было непросто. Потому что клуб не ожидал, что придется играть дома сегодня и готовить поле. Благодарю за это нашего агронома Олега Бибикова. Он даже позволил нам немного потренироваться здесь перед игрой. Ведь после возвращения из Турции я был категорически против предматчевых тренировок на синтетике.

Сегодня мы неплохо смотрелись физически. Хорошую работу проделали на сборах. «Кривбасс» всегда выделялся физическими качествами. Это очень сильная команда. Но мы хорошо смотрелись на их фоне. Это меня радует. Но опять же свое поле сегодня стало одним из ключевых факторов.

Хорошие несколько сейвов сделал Андрей Кожухарь. Хорошо защищалась вся команда. Но он очень надежно отыграл, организовывал оборону. Это еще один ключевой момент в нашей победе.

Да, сегодня мы обыграли «Кривбасс». Но по одному туру рано делать выводы, стали ли мы сильнее. Для нас эта победа очень важна в плане психологии. Но выводы будем делать, пожалуй, уже во время международной паузы – через несколько недель. Сегодняшняя игра сложилась для нас действительно здорово. «Кривбасс» тоже имел несколько моментов в первом тайме. Если бы они их реализовали – все могло бы быть по-другому. Сейчас у нас есть повод для небольшой радости. Но уже должны готовиться к игре с «Колосом».

Игорь Харатин – это точно усиление для нас. Даже если бы он сегодня не забил. У него хороший футбольный бекграунд, он максимально мотивирован. И мы очень рады его. Почему сегодня не сыграл Руслан Степанюк? У него температура, он заболел», – рассказал Шандрук.