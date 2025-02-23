Владислав ШАРАЙ: «Решающим стал второй гол в ворота Кривбасса»

Полузащитник «Вереса» Владислав Шарай, открывший счет в поединке 18-го тура УПЛ с «Кривбассом» эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло ровенскому клубу одержать разгромную победу – 3:0:

«Прежде всего, мы полностью выполнили установку. Тренерский штаб настраивал нас действовать вторым номером, плотно встречая соперника в средней зоне. Хотя номинальные хозяева чаще владели мячом, они нас ничем не удивили. Мы были готовы к тактическим ходам визави, что позволяло действовать гораздо острее.

Сложилось впечатление, что «Верес» максимально воспользовался тем, что из-за погодных условий матч был перенесен из Кривого Рога в Ровно, мы образцово действовали возле своих владений и результативно – у чужих.

Решающим стал второй гол, забитый в конце первого тайма Николаем Гайдучиком. Появилось ощущение, что своего уже не упустим. Конечно, было приятно прервать серию неудач, однако сейчас главное не останавливаться, потому что плотность внутри турнирной таблицы – высокая», – считает Шарай.

В настоящее время «Верес» занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 22 балла.