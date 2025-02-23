Роман ГРИГОРЧУК: «Сформировали стиль игры, в котором футболистам комфортно»

22 февраля состоялся матч 18–го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ЛНЗ минимально одолел львовский «Рух» со счетом 1:0.

Главный тренер черкасского клуба Роман Григорчук прокомментировал успех в текущем противостоянии:

– Роман Иосифович, ваши впечатления от дебюта? Удался ли он?

– Да. Я не могу сказать за всю игру, но за первый тайм скажу, что ребята вернули меня в такое состояние, когда я получаю удовольствие от того, что они делают. Это дорогого стоит. Первый тайм провели достаточно правильно. Не идеальный, но очень хороший и я доволен.

– А второй тайм?

– Во втором тайме не понравился наш менталитет и наша философия. Было видно, что надо сформировать в себе философию победителей, чтобы быть более уверенными и правильно использовать стратегическую ситуацию на поле. Мы должны были сохранять контроль над матчем, несмотря на то, что «Рух» немного изменил рисунок своей игры. Говорить мне сейчас проще, чем это сделать, поэтому надо еще потерпеть и поработать.

– На сколько процентов команда уже реально понимает то, что вы хотите видеть на поле?

– Я ребятам сказал: я счастлив быть здесь и иметь такую команду, потому что в ней огромное количество очень талантливых футболистов. Получаю огромное удовольствие от сотрудничества, потому что их талант, их ум, их головы позволяют понимать все.

У нас нет такого, что я бы им диктовал стиль игры. Некоторое время тренерский штаб изучал футболистов, их характеристики и возможности. Исходя из этого, мы сформировали стиль игры, в котором футболистам было бы комфортно. Чтобы они могли реализовать свои лучшие качества. Важно, чтобы они верили в то, что они делают и в футбол, в который играют, получали удовольствие. Ну я скажу, что в первом тайме я получал удовольствие.