«Получил три желтые за шесть матчей». В Англии оценили игру Таловерова

22 февраля в матче 34-го тура английского Чемпионшипа сыграли «Плимут» и «Кардифф». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник Максим Таловеров вышел в стартовом составе хозяев, провел на поле весь поединок и заработал желтую карточку. Журналисты позитивно оценили выступление футболиста:

«Провел сильный матч, сыграл надежно в обороне. Был успешен во время дуэлей в воздухе, часто выходил из них победителем. Сделал важные перехваты мяча. В концовке встречи отдал шикарную передачу на Мейте, который вышел на замену, но тот не реализовал шанс вырвать победу. Стоит отметить, что Таловеров получил три желтых за шесть матчей, пока он находится в клубе», – отмечает пресса.

«Плимут» набрал 30 баллов и продолжает бороться за выживание, клуб разместился на 22-й позиции. В следующем поединке сыграют против «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Поединок 1/8 финала пройдет 1 марта в 19:45 по киевскому времени.