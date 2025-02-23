«Это понятно». Кобин прокомментировал матч с Полесьем

Тренер «Ингульца» Василий Кобин дал несколько комментариев после матча с житомирским «Полесьем» в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Вот основные тезисы:

«В первую очередь, некоторые моменты нам удавались, некоторые не удавались, это понятно. Много новых игроков сейчас интегрируются, многие из них не имеют опыта выступлений в Премьер-лиге. Но это наш путь и мы будем двигаться в этом направлении. Могли сегодня добыть и более позитивный, но не получилось. Парни молодцы, по самоотдаче вопросов нет».

«Сложно делать выводы по игрокам которые дебютировали, ибо мы полтора месяца работали на искусственном поле и сразу вышли на травяное поле, оно было сухое»

«Мы понимаем, что можем не провести матчей на домашнем стадионе и мы не отказываемся от этих условий. У нас нет другого выбора, мы будем работать и сделаем все возможное, что бы команда осталась в УПЛ».

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» в Житомире обыграло «Ингулец».