Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это понятно». Кобин прокомментировал матч с Полесьем
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 03:35 |
127
0

«Это понятно». Кобин прокомментировал матч с Полесьем

Клуб из Петрово уступил житомирскому коллективу со счетом 0:1

23 февраля 2025, 03:35 |
127
0
«Это понятно». Кобин прокомментировал матч с Полесьем
ФК Ингулец. Василий Кобин

Тренер «Ингульца» Василий Кобин дал несколько комментариев после матча с житомирским «Полесьем» в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Вот основные тезисы:

«В первую очередь, некоторые моменты нам удавались, некоторые не удавались, это понятно. Много новых игроков сейчас интегрируются, многие из них не имеют опыта выступлений в Премьер-лиге. Но это наш путь и мы будем двигаться в этом направлении. Могли сегодня добыть и более позитивный, но не получилось. Парни молодцы, по самоотдаче вопросов нет».

«Сложно делать выводы по игрокам которые дебютировали, ибо мы полтора месяца работали на искусственном поле и сразу вышли на травяное поле, оно было сухое»

«Мы понимаем, что можем не провести матчей на домашнем стадионе и мы не отказываемся от этих условий. У нас нет другого выбора, мы будем работать и сделаем все возможное, что бы команда осталась в УПЛ».

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» в Житомире обыграло «Ингулец».

По теме:
«Ожидания, желание». Ашур прокомментировал матч с Ингульцом
Оболонь – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Оболонь – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Василий Кобин чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Ингулец - Полесье
Даниил Кирияка Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Всё – в крови. Футболист Барселоны показал шокирующую травму
Футбол | 23 февраля 2025, 03:42 0
ВИДЕО. Всё – в крови. Футболист Барселоны показал шокирующую травму
ВИДЕО. Всё – в крови. Футболист Барселоны показал шокирующую травму

А ещё посетовал на судейство

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 23 февраля 2025, 00:50 10
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Вечером 22 февраля в Эр-Рияде пройдет поединок-реванш

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22.02.2025, 09:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.02.2025, 22:39
Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Футбол | 22.02.2025, 17:49
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
21.02.2025, 20:37
Бокс
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21.02.2025, 11:01 1
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
22.02.2025, 02:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем