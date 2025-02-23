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  4. «Ожидания, желание». Ашур прокомментировал матч с Ингульцом
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 03:07 |
60
0

«Ожидания, желание». Ашур прокомментировал матч с Ингульцом

Коуч житомирского клуба дал несколько комментариев после матча

23 февраля 2025, 03:07 |
60
0
«Ожидания, желание». Ашур прокомментировал матч с Ингульцом
ФК Полесье. Имад Ашур

Тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур дал несколько комментариев после победы над «Ингульцом» в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Вот основные тезисы:

«Первая игра. Давление, которое никуда не девается. Ожидания, желание. Но в первую очередь это соперник. Сегодня стоит отдать должное, они делали все, чтобы мешать, чтобы навязывать вязкую игру. В определенных эпизодах матча это удавалось. Было достаточно много эпизодов борьбы, много моментов, где мы должны были лучше принимать решения для того, что бы было больше обострений, но соперник делал все для того, что бы этого не случилось. В перерыве обговорили некоторые детали, во втором тайме, я думаю, была более целостная игра».

«Я рад за Факундо. Сегодня он навязывал борьбу 1 в 1 против защитника, были эпизоды, где он выигрывал эту борьбу. Он мог забивать еще 1 гол после забитого мяча. Я рад за него, что он нашел свой шанс. Нам нужен тот нападающий, который будет создавать себе моменты сам и отзываться и завершать прострелы партнеров».

«Назаренко после болезни ищет оптимальную форму, но вышел очень «метко».

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» в Житомире обыграло «Ингулец».

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Ингулец Полесье Житомир Ингулец - Полесье чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Имад Ашур Украинская Премьер-лига Факундо Батиста
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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